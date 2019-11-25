Silvan Aslanspor deplasmanda Yenişehir Belediyespor'u 5-1 yendi

Diyarbakır 1. Amatör Ligi'nin B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır Yenişehir Belediyespor'u 51 yendi.

Maçın İlk yarısında 31 önde kapatan Silvan Aslanspor, ikinci yarıda attığı iki golle maçı 51 kazanarak moral depoladı. Silvan Aslanspor Kulüp Başkanı Aslan Bakır, "Diyarbakır deplasmanında oynadığımız Yenişehir Belediyespor karşılaşmasını farklı bir skorla kazanan tüm oyuncularımı kutluyorum. Lig mücadelesinde zaman zaman aksaklıklar ve aksilikler nedeniyle gerginlikler yaşansa da bizim amacımız gençlerimizi futbola kazandırmak ülkemizin geleceği olan gençlere futbolu sevdirmektir. Hakemlere teşekkür ediyorum, güzel bir maç yönettiler. Dileğim tüm hakemlerimizin güzel ve başarılı maç yönetmeleridir. Bundan böylede tüm hakemlerimize başarılar dilerim" dedi.

DİYARBAKIR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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