Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile bilgilendirme broşürleri dağıttı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, 'Kadına Yönelik Şiddete Son' konulu broşürleri toplu taşıma araçları içerisinde ve araçları durdurarak dağıtıp vatandaşları bilgilendirdi.
DİYARBAKIR
25 Kasım 2019 Pazartesi
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