Silvan'da başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sayıları her geçen gün aratan başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Silvan ilçesi Gazi Caddesi ve Selahattini Eyübi Camisi önünde başıboş dolaşan köpekler, vatandaşları tedirgin ediyor. Köpeklerin korkusundan vatandaşların caddeden geçemediğini belirten çevre esnafından Hüseyin Binen, "Son zamanlarda ilçede sayıları artan sahipsiz köpekler bizleri tedirgin ediyor. Özellikle akşam saatlerinde köpeklerin sayılarında artış oluyor. Birçok köpek dışarıdan getirilip ilçe merkezine atılıyor. Bu köpeklerin biran önce toplatılıp barınaklara yerleştirilmesini istiyoruz" dedi.

DİYARBAKIR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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