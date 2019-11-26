HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 85’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 85’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 85'inci gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirten Sevdet Demir (55), oturma eylemini sürdürüyor. 85 gündür oturma eyleminde olduklarını belirten acılı anne Demir, oğlunun geri gelene kadar buradan gitmeyeceğini söyledi. Demir, "Türkiye ayağı kalktı kadınlara şiddete hayır dedi, biz 5 yıldır bu şiddeti görüyoruz. İnsanlar dayak yerse dinlenir acısı geçer, hastanede ilaç alır yine geçer ama bizim bu acımız geçmiyor. İçimiz yanıyor, çocuklarımız gelsin biz şiddeti kabul ediyoruz, bu acı her şeyden beter. Neden kimse bize yardım etmiyor, çocuklarımızı getirmiyorlar, nereye kadar. Bütün dünyayı ve anneleri çağırıyorum, gelip bize destek versinler, çocuklarımıza sahip çıksınlar. Kim bilir çocuklarımız ne halde, anneler nasıl evde oturup rahat yemek yiyorlar, gelip çocuklarına sahip çıkıp çağırsınlar. Oğlum gel biz sizi çok özledik, 3 aydır burada sizi bekliyoruz, sen orada dışarıda aç mısın bilmiyoruz, sen gelmeden ben buradan gitmeyeceğim. Askeri nerede görürsen kaç onların arkasına durma gel biz çok özledik, kaç gel oranın sonu yok cehennemin sonu olmaz” dedi.

DİYARBAKIR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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