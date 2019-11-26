DÜ’de salsa dans atölyesi

Dicle Üniversitesi (DÜ) dans atölyesinde öğrenciler, salsa dans çalışmalarına katılarak eğitimle ilgili bilgiler aldı.

DÜ Devlet Konservatuvarı ve SKS Dairesi Başkanlığı Halk Oyunları Kulübü işbirliğinde Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü salonlarında salsa dans atölyesi düzenlendi. Üniversite öğrencileri ve Latin dansları meraklılarının da katıldığı atölye çalışmasında salsa dansının temel figürleri öğretildi. Yaklaşık 3 saat süren atölyede katılımcılar salsa dansının birçok figürünü deneyimleme şansı buldu. Katılımcılar salsa eğitimi çalışmaları ile ilgili çeşitli bilgiler edindi.

DİYARBAKIR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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