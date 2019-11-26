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Silvan'da lise öğrencilerinden kitap okuma etkinliği

İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde özel bir lisede eğitim gören öğrenciler, kitap okumanın önemine dikkat çekmek için etkinlik gerçekleştirdi.

Silvan'da lise öğrencilerinden kitap okuma etkinliği

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde özel bir lisede eğitim gören öğrenciler, kitap okumanın önemine dikkat çekmek için etkinlik gerçekleştirdi.
Silvan’da özel bir lisede eğitim gören öğrenciler Kitap Benim Projesi kapsamında her hafta Silvan ilçesindeki tarihi bir mekanda kitap okuyarak okumanın önemine dikkat çekiyor.
Okul müdürü Adem Tekinay, okuma etkinliğini tüm Silvan’a aşılamak istediklerini söyledi. Tekinay, “Gerekli izinler alındıktan sonra Hasuni Mağaraları ve Malabadi Köprüsü’nde başta olmak üzere birçok yerde uygulayarak okuma alışkanlığı sağlamak istiyoruz . Silvan genelinde yapılan denemelerde özellikle Türkçe ve okuduğunu anlamada öğrencilerimizin büyük sıkıntı yaşadığını görmekteyiz bu sıkıntı fen ve matematik derslerine yansımaktadır bunun sebebinin okuma alışkanlığının sağlanamamasından kaynaklanmaktadır . Biz de okul, aile, öğrenci üçgeninde bu okuma saatini Silvan'ın her noktasına aktararak geleceğimize yön verecek çocuklarımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak en büyük görevimizdir. Bunun bilinciyle 15 yıldır Silvan'ın eğitimine yön veriyoruz . Öğrencilerimizin başarıyı yakalayabilmesi için de eğitimin birçok alanında yenilikler başlatacağız. Bu hafta ilk okuma haftamız Silvan ilçemizin tarihi mekanlarından olan Orta Çeşme Parkı’nda başlamış bulunmaktayız. Her hafta farklı bir tarihi mekanda olacağız” dedi.

DİYARBAKIR

26 Kasım 2019 Salı

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