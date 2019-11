Hakkı Akdeniz ‘hakkını’ verdi Amerika’da yaşayan Diyarbakırlı dünyaca ünlü pizza ustası Hakkı Akdeniz, yoksul insanlara 16 bin adet hindi dağıttı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğan ve yaptığı pizzalarla adını dünyaya duyuran Hakkı Akdeniz, Amerika’da yoksul insanlara 16 bin adet hindi dağıttı.

Silvan ilçesinde doğan Hakkı Akdeniz, yaklaşık 22 sene önce Kanada'ya giderek pizzacı dükkanında çalıştı. Burada Latin Amerikalı bir kadınla evlenen Akdeniz'in bir erkek çocuğu olurken, ilerleyen yıllarda çocuğunu 10 yaşına kadar göremedi. Ailevi nedenlerden dolayı ABD'nin New York kentine gitme kararı alan Akdeniz, evsiz, aç ve susuz kaldı. Yaşadığı onca zorluğa rağmen hayallerinin peşinden giden Akdeniz, girdiği pizza yarışmalarından birincilik ödülleri alarak ismini dünyaya duyurmayı başardı. Yaptığı pizzalarla dünya genelindeki yarışmalarda birçok defa birincilik ödülü alan Hakkı Akdeniz, Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Yılın en başarılı kişisi' ödülüne layık görüldü.



İnsanların gönlünde taht kurdu

Yaptığı pizzalarla adını dünyaya duyurmayı başaran Akdeniz, bu kez New York’ta 16 bin adet hindi dağıtarak insanların gönlünde taht kurdu. Yaptığı yardımlarda Amerikalı rap şarkıcıları Fat Joe ve Jada Kiss’in de kendilerine yardım ettiğini kaydeden Akdeniz, ayrıca Bronx Belediye Başkanı Mike Spano, NFL futbolcuları Lamar Jackson ve Justin Bethel ile New York polis teşkilatının da kendilerine destek verdiğini söyledi. Akdeniz, “Sosyal medya üzerinden PCNY ile başlatılan yardım kampanyasına 48 kişinin katılımıyla çok kısa sürede 16 bin adet hindi topladık. 13 saat süren dağıtım sırasında polis teşkilatı da, dağıtım yapılan araçlardan gün boyunca park ücreti almayarak desteğini bize hissettirdi. Bu organizasyonla, toplam 720 bin dolar değerindeki hindi yaklaşık 65 bin kişiye ulaşıp yüzlerini güldürdü. Gelecek yıl hindi sayısını 20 bin adete çıkarıp daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

DİYARBAKIR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:09

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.