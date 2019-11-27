TÜRSAB Rota Projesi Diyarbakır’da tanıtıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) iç turizm pazarını hareketlendirmek için hayata geçirdiği TÜRSAB Rota Projesi hakkında Diyarbakır’daki seyahat acentalarına eğitim verildi.

Diyarbakır'da düzenlenen programa TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Mehmet Akyıl, BTK Başkan Yardımcısı Serdar Baturay, BTK Yönetim Kurulu üyesi Doğan Şan, BTK üyeleri ve kentte bulunan acentalar katıldı. Burada konuşan Akyıl, projenin tek tuşla Türkiye genelinde binlerce acenteye ulaşmayı ve bölge acentalarına büyük katkı sağlayacağını söyledi. TÜRSAB Rota ile hem seyahat acentaları arasındaki etkileşimin artırılacağını hem de alternatif destinasyonlarla yeni pazar olanakları sağlanacağının altını çizen BTK Başkanı Mehmet Akyıl, “Turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılması için gösterdiğimiz çalışmaların bir neticesi olarak ortaya çıkan TÜRSAB Rota Projesi hem üyemiz seyahat acentalarının kendi aralarındaki iş birliği olanaklarını arttıracak hem de tüketicilere acentalarımızın programları aracılığıyla yepyeni turizm rotaları sunacaktır. Tüm acentalarımıza açık olan TÜRSAB Rota Projesi ile birlikte, lokal acentalarımıza büyük bir imkan sağlamış olacak. Bu platforma dahil olan üyemiz, binlerce acentanın tur paketine ulaşabildiği gibi kendi ürünlerini de bu platformdan pazarlayabilecek” dedi.



“TÜRSAB Rota en iyi hizmeti sunma fırsatı tanıyor”

Projenin TÜRSAB aile üyelerinin birbiriyle olan bağlarını güçlendirdiğine değinen Akyıl, “TÜRSAB Rota uygulamasında, yerel ve kültürel değerlerimize, doğal güzelliklerimize vurgu yaparak, acentalarımızı her bütçeye uygun farklı turizm ürünlerini sunmaları noktasında buluşturmayı hedefliyoruz. Bu projede, TÜRSAB şeffaflığı ve güvencesi ile üyelerimize ve dolayısıyla tüketicilere adil, doğru ve en iyi hizmeti sunacağız. Bu yolda en büyük motivasyonumuz, bölgesel acentaların birer tur operatörüne dönüştürülmesine destek olarak istihdam artışına katkı sağlamak ve uzak yakın demeden TÜRSAB ailesindeki her ferdin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek oldu” diye konuştu.

DİYARBAKIR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:09

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.