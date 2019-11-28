Mahsun Kızmızıgül'ün yazıp yönettiği filmin galası Diyarbakır’da yapılacak

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği aşk filminin galası, 11 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Forum Diyarbakır’da gerçekleşecek.

Açıldığı günden bugüne yaptığı etkinliklerle ilklere imza atan, Güneydoğu’nun en prestijli AVM’si Forum Diyarbakır AVM, Diyarbakır ve bölgede ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 6 Aralık’ta vizyona girecek olan filmin galası için Diyarbakır’a gelecek olan Mahsun Kırmızıgül ve filmin dev oyuncu kadrosu 11 Aralık saat 18.00’da AVM ortak alanında söyleşi gerçekleştirecekler. Ardından saat 19.00’da Forum Diyarbakır Cinemaximum’da gala etkinliğine katılarak filmi sinemaseverlerle birlikte izleyecek.

Forum Diyarbakır AVM yönetimi, farklı ol farkı yaşa farkı hisset sloganıyla yapacağı etkinliklerle ilkleri yaşatmaya, Diyarbakır ve bölgeye değer katmaya devam edecek.

DİYARBAKIR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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