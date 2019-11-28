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Diyarbakırlı taş ustası, müze açmak istiyor

DHA

DİYARBAKIR'da 27 yıl Fransızca öğretmenliği yapan, emekli Mahmut Nurettin Medyelioğulları, merak üzerine başladığı taş işleme sanatını 15 yıldır sürdürüyor. Kentin tarihi yapılarının figürlerini yapan Medyelioğulları, en büyük hayalinin 'taştan eserler müzesi' açmak olduğunu söyledi.
Diyarbakır'da 27 yıl boyunca Fransızca öğretmenliği yaptıktan sonra 2003'te emekli olan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, taş işleme sanatına merak saldı. Medyelioğulları, merkez Sur ilçesinde babasına ait beyaz eşya tamir dükkanında taş işlemeye başladı. Medyelioğulları, 15 yılda başta Diyarbakır'dakiler olmak üzere birçok tarihi yapıların figürünü yaptı. Medyelioğulları, Karacadağ'ın volkanik taşlarından ürettiği 300 eseri, Mayıs ayında 'Müzeler Haftası' etkinlikleri kapsamında tarihi İçkale'de sergiledi.
Taş işleme sanatında bugüne kadar 40 kişiyi yetiştirdiğini anlatan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, "Ben bu işten para kazanmıyorum; ama öğrencilerimin bu işten para kazandıklarını görünce çok mutlu oluyorum" diye konuştu.
En büyük hayalinin 'taştan eserler müzesi' açmak olduğunu belirten Medyelioğulları, "Emekli olduktan sonra bu dükkanı boşaltmaya çalıştım. Bu rahmetli babamın kullandığı bir atölyeydi. O arada ben can sıkıntısıyla bir şeylerle uğraştım. Önce metal oymacılığı yaptım ondan sonra taşla geçtim. Başlangıçta da Diyarbakır ile ilgili motifler, minyatürler yaptım. 15 yıldan beridir yaptıklarımı satmadım. Ben bu işi ticari amaçla yapmadım. 300'e yakın parça var şu an elimde. Bunlarla kısmet olursa müze açmayı düşünüyorum. 40'ın üzerinde öğrenci yetiştirdim. Şimdi ben para kazanmıyorum taştan; ama öğrencilerim kazanmaya başlamış, bana büyük keyif veriyor" dedi. 

DİYARBAKIR

28 Kasım 2019 Perşembe

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