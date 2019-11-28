DTSO Başkanı Kaya, antrenör kursunu ziyaret etti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, TFF GrassrootsC lisans antrenör kursunu ziyaret etti.

Kursiyerleri sahada ziyaret eden DTSO Başkanı Mehmet Kaya ağabeyi merhum Fikri Kayanin anısına düzenlenen TFF Grassroots C lisans antrenör kursunda duygulu anlar yaşadı. Burada konuşan Kaya, TÜFAD Başkanı Abdulsamed Karakaş’a teşekkür etti. Kaya, “TFF antrenörlük kursunun Diyarbakır’da olmasında vesile oldu. Ayrıca rahmetli ağabeyim Fikri Kaya ve arkadaşı Mehmet Karaoğlan’ın anısına yapılması bizi çok mutlu etti. Kursiyerlerin alacağı bu eğitimler onların gelecekte başarılı birer antrenör olmasına vesile olacaktır” dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

DİYARBAKIR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.