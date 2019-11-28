Diyarbekirspor’da Pazarspor hazırlıkları

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da Pazarspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Diyarbekirspor, ligin üst sıraları için iddialı duruma gelmek için, Pazarspor’u deplasmanda mağlup etmek istiyor. Yeşil kırmızılı ekip, pazar günü yapacağı maçta, güçlü rakibini mağlup edip hem rakibiyle arasındaki 1 puan farkını kapatmak hem de bir rakibinin beşincilik koltuğunu ele geçirmek istiyor. Her açıdan oldukça önemli olan bu maçın provasını Seyrantepe Spor Tesisleri’nde yaptığı çift kale maçla gerçekleştiren yeşil kırmızılı ekipte, yönetimin Pazarspor galibiyeti için özel bir prim hazırlığında olduğu iddia edildi.

Zorlu maçın hazırlıklarını günde yaptığı tek idmanla sürdüren yeşil kırmızılı ekip, Pazarspor maçı için cumartesi günü Trabzon’a gidecek.

DİYARBAKIR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.