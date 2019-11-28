Sur bayan futsal takımı Türkiye 3’üncüsü oldu

Sur bayan futsal takımı, Ankara’da düzenlenen şampiyonada Türkiye 3’üncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarında Sur bayan futsal takımı bölge birincisi oldu. Buradaki derecesinin ardından Diyarbakır’ı Ankara’da temsil eden Sur bayan futsal takımı, burada Türkiye 3’üncüsü oldu. Sur bayan futsal takımı ödülünü, Beştepe Kampüsü Spor Salonu’nda düzenlenen törende Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden aldı.

Sur bayan futsal takımı teknik direktörü Ömer Elelçi, yarışmaya son derece yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Elelçi, “Yılmadan, yorulmadan, azim ve gayret ve mücadeleyle kazanacağımıza inanarak çalıştık, çabaladık. İlk etapta Diyarbakır il birincisi olduktan sonra, bölgemizde yapılan müsabakalarda birinciliği elde ettik. Akabinde ilimiz ve bölgemizi temsil etmek üzere Türkiye finallerine katıldık. Türkiye finallerinde yapılan müsabakalarda üçüncülüğü elde ettik. Kupamızı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden almak bizim için ayrıca bir gurur kaynağı oldu. Bu başarıda emeği geçen herkese en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Aldığımız bu kupa, bütün Diyarbakır’ındır” dedi.

DİYARBAKIR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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