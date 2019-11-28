Silvan'da yeni hastane yolu tamamlandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapımı tamamlama aşamasına gelen yeni hastanenin asfaltlama ve yol açma çalışması tamamlandı.

Silvan'da yapımı tamamlanan 150 yataklı yeni hastanenin yol açma ve asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardında yol trafiğe açıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 500 metrelik yeni hastane yolunda halkın rahatça hastaneye geliş gidişlerini yapabilmesi için asfalt ve yol açma çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni Devlet Hastanesi yolu yaya ve araç ulaşımına açıldı.

DİYARBAKIR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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