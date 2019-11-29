Havalar soğudu vatandaşlar aktarlara koştu

– Diyarbakır’da havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar, vücut dirençlerini arttırmak için aktarların yolunu tuttu.

Hava sıcaklığının düşmesiyle Diyarbakırlı vatandaşlar aktarların yolunu tutmaya başladı. Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve bitkisel çözümleriyle hem Diyarbakır’da hem de Türkiye’de adını duyuran baharatçı Kör Yusuf, kış aylarının gelmesiyle vatandaşların uğrak noktası oldu.



“Soğuk algınlığı için Hacı Naide çayı öneriyoruz"

Yaklaşık 40 yıldır ağabeyiyle beraber işlettiği baharatçı dükkanında vatandaşların şifa bulduğunu kaydeden Süleyman Onur, vatandaşların özellikle kış aylarında alternatif tıpa da yöneldiğini söyledi. Onur, “Ihlamur, tarçın, zencefil, zerdeçal ve benzeri bitkiler bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bitkileri tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Soğuk algınlığı için bir karışımımız var Hacı Naide çayı dediğimiz içerisinde 8 çeşit malzeme bulunuyor. Onları veriyoruz, bunları kullandıklarında bu saydığımız rahatsızlıklara bir direnç kazandırıyor ve kısa zamanda hastalığı atlatıyor. Bitkisel tıp alternatif olarak destekleyicidir. Doktorlar da gelip buradan alışveriş yapıyor” dedi.



“Bitkisel ürünlerin içerisine ilaç atmak zararlıdır”

Vatandaşların, bitkisel ürünlerle çeşitli grip ilaçlarını birlikte kullanmalarının zararlı olabileceğini kaydeden Onur, “Bitkisel ilaç ile grip ilaçlarının birlikte kullanılmamasını öneriyoruz. Ayrıca, bitkisel ürünlerin de işin ehlileri tarafından alınması gerekiyor. Aktarcıların yönlendirmeleri ile ürünler tüketilmeli” diye konuştu.

DİYARBAKIR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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