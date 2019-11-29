Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla PKK/KCK'ya finans sağlayan, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.
DİYARBAKIR
29 Kasım 2019 Cuma
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