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Fil hastası Gamze 15 ayda 163 kilo verdi

DHA

DİYARBAKIR'da 3 yaşında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 230 kiloya çıkan Gamze Kanik (25), fizyoterapi ve diyet tedavisiyle 15 ayda 67 kiloya indi. Hastalığı nedeniyle zaman zaman kilo alıp veren Kanik'in hedefi 60 kiloda sabit kalmak ve şarkıcı Murat Boz ile düet yapmak.

DİYARBAKIR'da 3 yaşında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 230 kiloya çıkan Gamze Kanik (25), fizyoterapi ve diyet tedavisiyle 15 ayda 67 kiloya indi. Hastalığı nedeniyle zaman zaman kilo alıp veren Kanik'in hedefi 60 kiloda sabit kalmak ve şarkıcı Murat Boz ile düet yapmak.
Diyarbakır'da 3 yaşındayken yakalandığı Lenfödem (fil hastalığı) nedeniyle yaşam standardı düşen ve kilo almaya başlayan Gamze Kanik, aşırı kilosu nedeniyle 14 yaşında tamamen eve kapandı. Dışarı ile bağını koparan ve evden dışarı çıkmayan Kanik, 22 yaşında 230 kiloya ulaştı. Zaman zaman intiharı düşünen ve ailesinin yalnız bırakmadığı Kanik, kuzeninin tavsiyesi sonrası İstanbul'da 3 ay fizyoterapi tedavisi gördü. Tedavi sonrası 167 kiloya düşen Kanik, Diyarbakır'a döndü. Burada diyetisyen Mehtap Yakut ile tanışan Kanik, uygulanan diyet tedavisi sonrası 60 kiloya kadar düştü. Ancak son dönemde sigarayı bırakan Kanik, 67 kiloya çıktı. Hastalığı nedeniyle zaman zaman kilo alıp veren Kanik, bu kilosunu korumayı amaçlıyor. Konservatuar okumayı hayal eden ve ev şarkı sözü yazan Kanik'in en büyük hayali ise 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılarak Murat Boz ile düet yapmak.
'14 YAŞINDA KENDİMİ EVE KAPATTIM'
3 yaşından beri bu hastalığın pençesinde olduğunu ifade eden Kanik, şunları söyledi:
"Okula başladıktan sonra arkadaş ortamlarında benimle dalga geçenler oldu. Okulu bıraktım. Ondan sonra kilo almaya başladım ve 14 yaşında artık kendimi hep eve kapattım. 22 yaşına kadar da 230 kiloya kadar çıktım. Biz akrabalarla aynı sitede oturuyorduk ve ben hiçbirine gidemiyordum ve hep böyle düşünüyordum; Acaba ben de bir gün dışarı çıkabilecek miyim? Bir gün ben de yürüyebilecek miyim? Ondan sonra kuzenimin bana bir lafı vardı. Beni tam damardan vurdu. Yüzüm, yüzüm diyorsun, git aynada bir kendine bak. Yüzünden aşağıdaki gerçekleri gör diye. Gittim aynadan kendime baktım o anda kendimle yüzleştim. Maddi sıkıntılarım olduğu için tedavi olamıyordum. Habercileri çağırdık, bana yardım eli uzatıldı. İstanbul'da fizyoterapi gördüm. 3 ay kaldım orda. Bandajla çorap tedavisi ve masaj uygulandı bana. Biz o ödemi vücuttan da idrarla çıkarttık. Diyarbakır'a geldiğimde 167 kiloydum. Mehtap hocanın kapısına geldim. Derdimi anlattım.' 2 yıl sonra seni bambaşka bir Gamze yapacağım' dedi. Gerçekten dediğini yaptı. Benim maddi durumum olmadığı için evdeki yiyeceklerle diyet yaptım. Yağı kestim, tuzu kestim, şeker kullanmadım, çay yasak, ödem hastası olduğum için kahve çok az, su çok az. Yoğurt yedim. Yani bir nevi diyeti kendime eğlenceli hale getiriyordum."
'YAŞAYAMADIĞIM HAYATI ŞU AN YAŞIYORUM'
Kiloluyken dışarıyı pencereden izlediğini ve hep 'Bir gün gezebilecek miyim?' diye düşündüğünü vurgulayan Kanik, "Düğünlere gitmiyordum. Artık intiharı bile düşünmüştüm. Çünkü durumum çok çok kötüydü. Ailem beni yalnız bırakmıyordu. Bir arkadaş ortamım yoktu. İnsanların bir Gamze Kanik'ten haberi yoktu. Ağabeyimin arkadaşları beni bilmezler. Çünkü ben herkesten saklanıyordum. Bir kadın ayakkabısı giymek, en büyük hayalimdi. Okuluma devam etmek hayalimdi. Şu an açık öğretim okuyorum. Yaşayamadığım hayatı şu an yaşıyorum. Her umut yeni bir başlangıçtır. Şu an 10 kiloya yaklaşık kilo alışım oldu. Çünkü sigarayı bıraktım. Ben eksi 107 kilo verdim, 10 kilo benim için hiçtir. Hedefim 60 kilo olmak. Bunun için çabalıyorum. Şimdi artık geziyorum. En azından kimse dalga geçmiyor benimle. Herkes bana acınacak durumda bakıyordu. Halen onun etkisi var bende. Acaba 'Çıksam millet bana bakar mı?' diye düşünüyorum bazen. Utangacım bu konuda. Kilo vermem hastalığım için de çok iyi oldu. Çünkü lenfödem hastalarına kilo hiçbir şekilde iyi değil. Şimdi geziyorum, tozuyorum kafelere gidiyorum. 22 yaşıma kadar hayatım kabus, 25 yaşından sonra hayat benim için yeniden başlıyor" diye konuştu.
'O SES'E KATILMAYI ÇOK İSTİYORUM'
Konservatuar okumak istediğini ve söz yazdığını dile getiren Kanik, "O Ses'e katılmayı çok istiyorum. Murat Boz hayranıyım. Kendime diyordum, acaba ben O Ses'e katılabilir miyim bir gün? Hep öyle bir hayalim vardı ve hala var. Kuzenim iyi ki bana o lafı söylemiş ve ben o boy aynasının karşısına geçmişim. Ve iyi ki de hayatımı böyle değiştirmişim" ifadelerini kullandı.
'TARTIYA BİLE ÇIKAMIYORDU'
Diyetisyen Mehtap Yakut ise lenfödem hastalarında beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Tedavi sürecinde daha iyi yanıt alabilmeleri için beslenme konusunda biz devreye giriyoruz. Gamze'de de bunu yaptık. Gamze zaten daha önce tedavi görüp 170 kiloya kadar inip bana geldi. Biz onu 60'lara kadar düşürebildik. Diyet artı bandaj sistemiyle tedavisine devam ederek yaptık bunu. Bu hastaların çok riskli durumları var. Tuzu çok abartmadan diyetlerine devam etmeleri gerekiyor. Günlük içecekleri su bile çok önemli. Çok hızlı hareket edemiyorlar. Çünkü ödem miktarları artabiliyor. O yüzden bunlarda uyguladığımız sistem çok böyle ince detay gerektiren bir sistem. Bir diyetisyen olarak buna çok dikkat ettik. Gamze bana geldiğinde sosyo-ekonomik durumu çok da iyi değildi. Biz bunu da göz önünde bulundurarak ona bir diyet hazırladık. Tamamen evde ailesiyle beraber, çok aileden kopmadan da diyet yapmasını sağladık. Evde pişen yemekleri daha doğru pişirme yöntemleriyle daha kontrollü herkesin seviyesine inebilecek şekilde bir diyet hazırladım Gamze'ye. Hem Gamze'de kilo kaybını sağladık, hem de lenfödem hastası tabi iyileşemiyor. Çünkü Gamze 3 yaşında öğrenmiş lenfödem hastası olduğunu. Hala devam eden bir sağlık sorunu. Ama en azından artık daha iyi dışarı çıkabiliyor. Sosyal hayatına devam edebiliyor. Biz onu o noktaya getirdik. Sadece diyetle sporsuz, sadece doğru beslenmeyle biz 107 kilonun üzerinde bir kilo kaybettik. Bunu aslında 1,5 yıla yakın bir sürede verdik. Sonrasında bunu korumaya devam ettik. Bana geldiğinde tartıya bile çıkaramıyordu. Ayağını kaldırıp ayakkabısını bile çıkaramayan bir danışandı. Zaten yürümesi çok sıkıntılıydı. Özel araçlarla gelip gidiyordu. Ama şu an nerdeyse koşuyor."

DİYARBAKIR

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:29
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