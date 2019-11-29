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Dili boğazına kaçıp, polislerin kurtardığı sürücü yaşadıklarını anlattı

DHA

DİYARBAKIR'da hareket halindeki aracında dili boğazına kaçan, durumu ark eden trafik polislerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şeyhmus Bağran (35), yaşadıklarını anlattı. Polislere teşekkür eden Bağran, olay sırasında trafik ve sağlık ekiplerinin yakınında olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR'da hareket halindeki aracında dili boğazına kaçan, durumu ark eden trafik polislerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şeyhmus Bağran (35), yaşadıklarını anlattı. Polislere teşekkür eden Bağran, olay sırasında trafik ve sağlık ekiplerinin yakınında olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi.
Olay, 26 Kasım sabahı Yenişehir ilçesindeki Ofis kavşağında meydana geldi. İşe gitmek için aracıyla evden çıkan evli ve 2 çocuk babası Şeyhmus Bağran, trafikte fenalaştı. Dili boğazına kaçan ve kendinden geçen Bağran'ın durumunu fark eden kavşakta görevli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen yardıma koştu. Kapıyı açıp, el frenini çeken polisler, Bağran'ı araçtan çıkardı. İlk yardım tedavisiyle Bağran'ın nefes yolunu açan polis ekibi, hemen yakındaki sağlık ocağında görevli sağlık personeline haber verdi. Bağran, ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneden taburcu olan Bağran evinde dinlenirken, ailesi, evin tek erkek çocuğu Bağran'ı kurtaran polislere teşekkür etti.
'BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ'
Işıklarda beklerken sırtında sıcaklık hissettiğini belirten Şeyhmus Bağran, yaşadıklarını DHA'ya şöyle anlattı:
"Ben acaba arabada bir yangın mı çıktı ya da oturduğum koltukta bir yangın mı çıkıyor diye telaşlanırken arka koltuğa doğru döndüm, sonra önüme baktım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. O esnada fenalık geçirmişim, araba boştayken seyir halinde gidiyor. Sağ olsun trafikteki memur arkadaşlar olayı görür görmez hemen arabaya doğru koşuyorlar. Hemen el frenini çekip, beni arabadan dışarı çıkarıyorlar. O esnada kalp krizi geçirdiğimi düşünmüşler. Sonra bakıyorlar ki nefes alamıyorum, elim de boğazımda, dilim boğazıma kaçmış bir şekilde fark ediyorlar. Sonra dilimi boğazımdan çıkarıyorlar. Öyle olunca hemen nefes alıyorum ve kusuyorum. Sonra beni hastaneye götürüyorlar. Gözümü açtığımda hiç kimseyi hatırlamıyordum. Bilincim yerinde değildi. Aradan zaman geçtikten sonra bilincim yerine geldi. Allah razı olsun o polislerden, tabi ilk önce Allah'ın sayesinde şu an hayattayım. Hüseyin Ağabey, Mustafa Ağabey ve Osman Ağabey'den Allah razı olsun. Onlar beni hayata tutundurdu. Allah bir daha yaşatmasın."
'OLAYIN ORADA OLMASI BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSTI'
Olayın orada olmasının kendisi için büyük bir şans olduğuna dikkat çeken Bağran, "Çünkü ben orada hakikaten çok kötü oldum. O olayın orada olması benim için büyük bir şanstır. Ben uzun yola da gidebilirdim. Tabi orada o Allah'ın verdiği şans mıydı diyelim, başka türlü olmuş olsa ben bugün belki hayatta olmayabilirdim. Bu sayede çok yeni dostlar edindim. Sağ olsunlar tanıyanlar tanımayanlar hepsi arayıp sordular. Özellikle polis teşkilatından arkadaşlar hepsi aradılar. Trafik şubeden aradılar. Sosyal medyadan bakıyorum, yorumlar yapanlar var" diye konuştu.
Tek oğlu Şeyhmus Bağran´ı kurtaran polis ekiplerine teşekkür eden Hamit Bağran ise, "Oğlumuz böyle bir kazayı can sağlığıyla atlattı. O polislere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan" ifadelerini kullandı.
Bağran´ın annesi Kadriye Bağran da "Allah onları da çoluk çocuklarının başından ayırmasın inşallah. Çok teşekkür ediyorum onlara. Sağ olsunlar var olsunlar. Onlar bizim kurtarıcımızdırlar. Oğlumu kurtardılar, Allah onları bütün kaza belalardan korusun. Allah hiç kimseye böyle bir acı göstermesin" dedi.

DİYARBAKIR

29 Kasım 2019 Cuma

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