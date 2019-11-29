Diyarbakır güne sisle uyandı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır’da günün ilk ışıkları ile etrafı kaplayan yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeni ile araç sürücüleri zor anlar yaşarken, trafikte aksamalara neden oldu. Sürücüler, hızlarını düşürüp farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. Yoğun, sis öğlen saatlerine kadar kenti etkisi altına aldı.

DİYARBAKIR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:29

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