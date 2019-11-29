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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasından 4 kişi yaralandı.
Kaza, DiyarbakırMardin karayolu Çarıklı Mahallesi hayvan pazarı civarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 AAJ 100 plakalı cip, önündeki araca çarpmamak için frene basınca arkadan gelen 21 AAL 450 plakalı minibüs ve minibüsün arkasında bulunan 07 FN 0720 plakalı otomobil birbirine çarptı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar otomobilde bulunan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarmak için seferber oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DİYARBAKIR

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:29
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