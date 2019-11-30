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Akülü tekerlekli sandalyesi çalındı, eve mahkum oldu

DHA

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde geçirdiği kaza sonucu yürüme engelli olan Mehmet Fatih Tekkeş'in (54) akülü tekerlekli sandalyesi, evinin önünden çalındı. Sandalyesinin çalınmasıyla dışarı çıkamayan ve günü pencere kenarında dışarıyı izleyerek geçiren Tekkeş, akülü sandalyesini çalandan sandalyeyi geri getirmesini istedi. 

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde geçirdiği kaza sonucu yürüme engelli olan Mehmet Fatih Tekkeş'in (54) akülü tekerlekli sandalyesi, evinin önünden çalındı. Sandalyesinin çalınmasıyla dışarı çıkamayan ve günü pencere kenarında dışarıyı izleyerek geçiren Tekkeş, akülü sandalyesini çalandan sandalyeyi geri getirmesini istedi. 
Diyarbakır´da 2,5 yıl önce şoförlük yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yürüme engelli olan Mehmet Fatih Tekkeş, bir süre eşiyle birlikte yaşadığı evinde koltuk değnekleriyle hayatını sürdürdü. Evine kapanan Tekkeş´e yaklaşık 11 ay önce mahalle muhtarının da desteğiyle bir hayırsever tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Böylece dışarı çıkmaya başlayan ve kimsenin yardımı olmadan istediği yere gidebilen Tekkeş, 2 ay önce ev değiştirerek Bağlar ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda babasına ait 8´inci kattaki daireye taşındı. Bir ay önce yine dışarı çıkmak için dairesinden çıkan Tekkeş, bina girişine koyduğu akülü tekerlekli sandalyesini yerinde bulamadı. Sandalyesinin çalındığını anlayan Tekkeş, tekrar evine kapandı ve tedavi günleri dışında yine dışarı çıkmamaya başladı. Günün büyük bölümünü oturma odasındaki pencereden dışarıyı izleyerek geçiren Tekkeş, hırsızlardan akülü tekerlekli sandalyesini geri getirmelerini istiyor ve kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.
'PENCERE ÖNÜNDE OTURUP DIŞARIYI SEYREDİYORUM' 
Şoförlük yaparken 2, 5 yıl önce kamyondan düştüğünü ve tedavilere rağmen yürüme engelli kaldığını belirten Tekkeş, "Emekliyim. Oturduğum ev babama ait. Buraya taşındıktan 1 ay sonra akülü sandalyemi çaldılar. Akülü sandalyeyle her yere gidiyordum. Mezarlığa, istediğim her yere rahatlıkla gidiyordum. Onunla çok rahattım. Kimseye ihtiyaç duymazdım. Şimdi ise eşimin yardımıyla gidip geliyorum. Tedavilerimin dışında dışarı çıkamıyorum. Pencere önünde oturup dışarıyı seyrediyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Akülü sandalyemi kim çaldıysa geri getirsin. Çok ihtiyacım var. Rica ediyorum onlara" dedi.
`DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU´
Mehmet Fatih Tekkeş´in eşi Ayhan Tekkeş (53), eşinin kaza yaptıktan sonra dışarı çıkamadığını ifade ederek, "Sağ olsun muhtarımızın desteğiyle akülü sandalye verildi. Onunla çok rahat ettik. Hastane olsun, mezarlık olsun, eş dost ziyaretleri olsun hep onunla yapıyorduk. Bir ay önce çaldılar. Şimdi dışarıya çıkamıyor, ihtiyacını karşılayamıyoruz" diye konuştu.  
'O SANDALYEYLE ÇOK MUTLUYDU'
Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir de, 11 ay önce bir hayırseverler tarafından Tekkeş´e akülü sandalye yardımında bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Fatih ağabeyimiz o sandalyeyle o kadar mutluydu ki, hani bir çocuğa oyuncak verilir veya bir çift ayakkabı verilir ya, o kadar mutluydu. Onunla hastaneye, mezarlık ziyaretlerine, akraba ziyaretlerine  hatta muhtarlığa bizim yanımıza çay içmeye, sohbet etmeye gelirdi. kendinden aciz, insan bile diyemeyeceğimiz kişiler gelip Fatih ağabeyimizin akülü sandalyesini kapının önünden alıp götürmüşler. O akülü sandalye hurdaya giderse bedeli 5 liradır. Fatih ağabeyimiz için o sandalyenin bedeli dünyalardır. Durumları yok. Sadece bir emekli maaşıyla geçiniyorlar. Ailelerinin onlara verdikleri emanet bir evde yaşıyorlar. O akülü sandalyeyi alacak güçte değiller. Biz tüm halkımızdan Fatih ağabeyimize bir akülü sandalye yardımında bulunmaları için ricada bulunuyoruz." 

DİYARBAKIR

30 Kasım 2019 Cumartesi

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