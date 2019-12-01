Yazar Nazan Şara Şatana zaman yolculuğunu anlattı Diyarbakır’da okurlarıyla buluşan Nazan Şara Şatan: “Ben kitaplarımdaki tiplemelerle uzun uzun sohbetler yapıyorum”

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Yazar Nazan Şara Satana, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park’ta Türk Zinciri isimli kitabının imza gününe katıldı.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM ünlü yazar Nazan Şara Şatana’yı ağırlayarak kitapseverlerle buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, Şeyh Şamil’in soyundan gelen yazar Nazan Şara Şatana, hayranlarıyla fotoğraf çekip, Kürtçe isimleri olanların anlamlarını öğrenip not aldı.

DİYARBAKIR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:42

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