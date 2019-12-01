Sözen'den CHP'nin AYM'ye taşıdığı güvenlik soruşturması kararının kaldırılması kararına tepki Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen: "AYM, CHP el ele verip FETÖ'ye hizmet yolunda adeta yarışmaktadırlar" "Bu karar FETÖ ve PKK’lıların devlet kurumuna sızmasının önünü açtı”

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kamuya atamalarda güvenlik soruşturmalarını kaldıran kararını ve bu kararı AYM’ye taşıyan CHP’yi kınadığını söyledi.

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Sözen, CHP’nin Anayasa Mahkemesine taşıdığı güvenlik soruşturmasının kaldırılmasıyla ilgili kararı kınayarak, FETÖ ve PKK’lıların devlet kurumuna sızmasının önünü açtıklarını söyledi. Sözen, “Anayasa Mahkemesinin kamuya atamalarda güvenlik soruşturmalarını kaldıran kararını ve bu kararı AYM’ye taşıyan CHP’yi de kınıyorum. Bu karar kripto FETÖ’cülerin, PKK’lıların devlet kurumlarına sızmanın önünü açmıştır. AYM bu kararıyla PKK’lıların, FETÖ’cülerin hamiliğini yapmaya devam ediyor. AYM daha önce de genel yayın yönetmeni olduğu Cumhuriyet Gazetesi'nde MİT tırları görüntülerini deşifre eden Can Dündar hakkında verilen tutuklama kararının hak ihlali olduğu yönünde karar vermiş, Can Dündar bu karardan yararlanıp yurt dışına kaçmıştı. AYM ayrıca TSK’nın PKK’ya yönelik Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirdiği operasyonlar karşısında bin 128 akademisyenin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ adlı bildiriye imza atan akademisyenler, kendilerine açılan soruşturma ve davalar nedeniyle AYM’ye ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı yönünde başvurmuş, AYM de akademisyenlerin cezalandırılmalarının ‘ifade özgürlüklerinin ihlali’ olduğuna karar vermişti. AYM’nin bu skandal kararlarının hiçbiri hukuk ilkesi ile bağdaşmamakta, adeta terör yanlılarını koruma ve himaye altına almaktadır. AYM bu kararları Türk hukuk tarihine kara leke olarak yerini almıştır. AYM bu kararları alırken hukuk ilkelerini hiçe saymış, FETÖ’nün dayatması ve baskısı sonucu bu kararları almıştır. AYM’nin bu kararı ile kamu kurumları terör yuvası haline gelecektir. PKK terör örgütü ve FETÖ terör örgütlerine çok ağır darbeler vurduğumuz, adeta belini kırdığımız bu günlerde AYM’nin böyle kararlar alması zamanlama açısından manidar ve terör örgütlerine açıkça verilen bir destektir" dedi.



"Bu kararlar AYM'nin içinde FETÖ'cü bir güruh olduğunu gösteriyor"

Sözen, tüm bu kararların AYM içinde FETÖ'cü bir güruh olduğuna gösterdiğini söyledi. Sözen, "Bu kararlar gösteriyor ki AYM’nin içinde FETÖ’cü oldukları şüphesi uyandıran bir güruh vardır. Bu güruh terör örgütlerinin değirmenine su taşımakta, yok olmak üzere olan umutlarını yeniden yeşertmektedir. AYM, CHP el ele verip FETÖ’ye hizmet yolunda adeta yarışmaktadırlar. TBMM bu konuyla ilgili acil kanuni düzenlemeler yapmalı, tedbirler almalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız AYM’nin bu kararını asla uygulamamalı, kamuya alacakları kişilerin güvenlik soruşturmalarını yapmaya devam etmelidirler. AYM’nin bu kararını tekraren kınıyor, bu kararı AYM'ye götüren CHP’lileri ve bu karara imza atan AYM üyelerini Allah’a havale ediyoruz” diye konuştu.

DİYARBAKIR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:42

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