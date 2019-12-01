Bağlar Belediyespor farklı kazandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, kendisi gibi iddialı olan Dersimspor'u 30 yenerek önemli bir engeli aştı.

Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan maçta etkili bir futbol ortaya koyan SarıMavili takım Serkan Gül,Burak Halil ve Murat Güneş'in golleriyle galibiyete ulaşarak puanını 22'ye çıkardı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Bismil 21Spor ise deplasmanda lider Mardin Büyükşehir Başakspor'a 31 yenilmekten kurtulamadı.

Beyoğlu’ndan ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor futbol alt yapısını ziyaret ederek genç futbolcuların idmanını izledi, sohbet etti ve çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Genç futbolcularla resim çeken Beyoğlu, gençlerin sağlıklı koşullarda spor yapabilmesi için imkan oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

DİYARBAKIR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:42

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