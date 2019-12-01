TÜBİTAK kürsü başkanlarından anlamlı eğitim

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) kürsü başkanlarından öğrencilere geleceğin projeleri kapsamında eğitim verildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Kürsü Başkanlarından Prof. Dr. Osman Serhat İrez ve Dr. Zuhal Yılmaz Doğan tarafından, Özel Diyarbakır Doğa Kolejleri ile Fen ve Nitelikli Anadolu Liselerinin Mentör öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik olarak, TÜBİTAK Projelerinde teorik ve geleceğin teknolojileri ile ilgili eğitimi verildi. Geniş katılımın olduğu eğitimde açıklamalarda bulunan Özel Diyarbakır Doğa Koleji ilk ve orta okul Müdürü Ersin Kaya Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında gelişmesini hedeflediklerini aktardı. Kaya, “Diyarbakır ilimizin köklü eğitim kurumlarından olan Özel Diyarbakır Doğa Koleji olarak, böylesi eğitici ve geniş kapsamlı bir programa ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Anaokulundan başlayarak, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi olarak eğitimöğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yarınlarımızı inşa edecek olan çocuklarımızı hayata en iyi ve donanımlı bir şekilde hazırlayabilmek şiarıyla, bütün eğitmen kadromuz, azimle gayret göstermekteyiz. Son derece faydalı olan bu eğitimde, TÜBİTAK Prof. Dr. Osman Serhat İrez ve Dr. Zuhal Yılmaz Doğan tarafından oldukça faydalı bilgiler ve deneyimler paylaşıldı. Diyarbakır şubemiz ve Güneydoğu Anadolu Bölgemiz genelinde eğitimöğretim sunan şubelerimizin yanı sıra, Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesi eğitimcilerimiz de seminere katıldı. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında gelişmesi hedefleriyle kurulan, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan ve bugüne kadar bir çok çalışmaya imza atarak, bilimsel araştırmaları ile bilime yön veren kurum olan TÜBİTAK kürsü başkanlarımız, bizlere ve katılımcılara bir hayli faydalı aktarımlarda bulundular. Bunun yanı sıra, çocuklarımızın yapmış olduğu bilimsel içerikli çalışmalarımızı kürsü başkanlarımızla paylaşarak, onların çok değerli fikir ve önerilerini aldık. Öğrencilerimizin TÜBİTAK çalışmalarına katılabilmeleri ve TÜBİTAK’ın birikimlerinden daha azami ölçüde yararlanabilmeleri noktasında son derece olumlu geri dönüşler aldık. Böylelikle çocuklarımız, çalışmalarında TÜBİTAK’ın deneyim ve bilgi dağarcığından olabildiğince faydalanarak, bunları çalışmalarına yansıtacaklar. Bu doğrultuda, böylesi hayati önem taşıyan konuda bizleri yalnız bırakmayarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşan TÜBİTAK Kürsü Başkanlarından Prof. Dr. Osman Serhat İrez ve Dr. Zuhal Yılmaz Doğan, eğitimci meslektaşlarımıza ve bütün paydaşlarımıza en kalbi duygularımızla teşekkür ederiz. Özel Diyarbakır Doğal Koleji olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, böylesi eğitici ve bilimsel içerikli çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

DİYARBAKIR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:42

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