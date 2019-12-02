Diyarbakır'da sağanak yağmur kazaya neden oldu: 2 yaralı

Diyarbakır'da sağanak yağmur sonrası kayganlaşan yoldan ticari taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, DiyarbakırŞanlıurfa karayolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağmur sonrası kayganlaşan yolda ilerleyen 34 BA 1859 plakalı otomobil ile 21 TT 1090 plakalı ticari araç yolun kaygan olmasından dolayı aynı şeritte ilerlerken, bir anda sürücülerin direksiyon hakimiyetlerinin kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile özel otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine ardından da refüje çarparak durabilirken, ticari taksi ile ise yaklaşık 50 metre illerde durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, meydana gelen kazada her 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla çeşitli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DİYARBAKIR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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