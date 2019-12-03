Diyarbakır'a yeni üniversite talebi Siyasi parti ve STK temsilcileri, Dicle Üniversitesi’nin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeni bir üniversite istedi

Diyarbakır'daki Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve siyasi parti temsilcileri, Dicle Üniversitesi’nin yeteri kadar etkili olamadığı gerekçesiyle yeni bir üniversitenin kurulmasını istedi.

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp; Diyarbakır'ın ikinci üniversiteye ihtiyacı olduğunu söyledi. Kayaalp, “Diyarbakır, bugün 2 milyon nüfusa yaklaşmış bir kent ve Türkiye'nin de sayılı kentleri arasında olmasına rağmen sadece Dicle Üniversitesi var ve bu üniversitede sadece 30 bin civarında öğrencimiz var. Böyle bir nüfusa sahip Diyarbakır gibi bir kentin bu kadar öğrencisinin olmaması gerekir. Burası eskisi gibi cazibe merkezi ve öğrenci kenti olması için ikinci bir üniversitenin yapılması gerekiyor” dedi.



“DÜ kentten uzak, öğrencilerin faydasına değil”

Dicle Üniversitesi'nin (DÜ) kentten uzak olduğunu belirten Kayaalp, ”Bugün Dicle Üniversitesi kentten uzak olduğu için kentimize okumaya gelen öğrencilerimize faydası istenilen düzeyde değil. Diyarbakır'a yapılacak yeni üniversitenin kent merkezine yakın bir yerde ve esnafımızın da batıdan gelen öğrenci kardeşlerimizle haşır neşir olduğu, doğubatı arasında ilişkilerin yeniden üst düzeye çıktığı ve Diyarbakır'ın adının bilimle, eğitimle ve cazibe merkezi olduğu bir kent olması açısından elbette önemlidir. Biz MHP olarak Diyarbakır halkının yararına ve tarihinin hak ettiği şekilde olan projelere her zaman destek olacağız” şeklinde konuştu.



“Vakıf üniversitesine ihtiyaç vardır”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da, üniversitelerin, bir kentin gelişiminde önemli bir aktör olduğunu belirterek, “Özellikle kent dışından gelen öğrenci sayısı oranının yüksekliği, bunda önemli bir rol oynar. Ama maalesef Dicle Üniversitesi'ne baktığımızda yüzde 90 civarında kendi öğrencilerinin olduğunu görüyoruz. Başka illerden öğrenci çekme işi yok. Bu da Diyarbakır’da ikinci bir üniversite ve bunun da vakıf üniversitesi olarak kurulması zorunluluğu doğurmaktadır" diye konuştu.



“Biz sadece gerekli izinlerin verilmesini bekliyoruz”

15 binden fazla bölge insanının üniversite okumak için KKTC'ye gittiğini belirten Kaya, “Bölgemizde 15 binden fazla insanımız üniversite okumak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gidiyor. Bir o kadar öğrencimiz de Avrupa ve komşu ülkelere gidiyor. Bunlar ortadayken biz DTSO olarak Diyarbakır’da bir ticaret ve ekonomi üniversitesinin kurulması için bir yıldır bir süreç başlattık. Odalar ve Borsalar Birliği de bu kurmayı düşündüğümüz vakıf üniversitesinin içerisinde olacak. Bu konuda YÖK Başkanı ve Cumhurbaşkanına bu işin acilen çözülmesi gerektiğiyle ilgili kamuoyundan destek bekliyoruz. TOBB, DTB ve DTSO olarak ortaklaşa açacağımız bir üniversitede kamuoyu baskısıyla en kısa sürede bunu hayata koyacak gücümüz var. Biz sadece gerekli izinlerin verilmesini bekliyoruz. Bu konuda eğitim vakfı da kurduk. Üniversitenin kurulması için YÖK Başkanı’ndan gerekli izinlerin çıkmasını bekliyoruz. Valimizden de bu konuda gerekli destekleri alıyoruz” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:44

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