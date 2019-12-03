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HDP'li belediyenin yardımı kestiği engelli sporcular, Türkiye 3'üncüsü oldu

DHA

DİYARBAKIR'ın Kayapınar Belediyesi bünyesindeki Engelliler Spor Kulübü, Nevşehir'de düzenlenen Görme Engelliler Şampiyonası'nda 12 madalya ve 2 kupa ile Türkiye 3'üncüsü oldu. Kulüp Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, daha önce HDP'lilerin yönetiminde olan Kayapınar Belediyesi'nin, kendilerine verilen desteği kestiğini belirterek, "Yerel seçimden sonra belediye yönetimi değiştikten sonra yetkililerle görüşmeye gittik. 'Bize yardımcı olun' dedik. 'Siz kayyumun adamısınız. Biz size destek veremeyiz' dediler. Allah'a çok şükür, kayyumun tekrar atanmasıyla Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili...

DİYARBAKIR'ın Kayapınar Belediyesi bünyesindeki Engelliler Spor Kulübü, Nevşehir'de düzenlenen Görme Engelliler Şampiyonası'nda 12 madalya ve 2 kupa ile Türkiye 3'üncüsü oldu. Kulüp Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, daha önce HDP'lilerin yönetiminde olan Kayapınar Belediyesi'nin, kendilerine verilen desteği kestiğini belirterek, "Yerel seçimden sonra belediye yönetimi değiştikten sonra yetkililerle görüşmeye gittik. 'Bize yardımcı olun' dedik. 'Siz kayyumun adamısınız. Biz size destek veremeyiz' dediler. Allah'a çok şükür, kayyumun tekrar atanmasıyla Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, bize desteğini sunuyor" dedi. 
31 Mart yerel seçimlerde Kayapınar Belediye Başkanı seçilen HDP'li Kezban Yılmaz, belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve içerisinde çeşitli branşlarda sporcular barındıran Görme Engelliler Spor Kulübü'ne desteğini kesti. Kendi imkanlarıyla müsabakalara hazırlanan engelli sporcular, Ekim ayında Nevşehir´de Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nca düzenlenen Görme Engelliler Halter Şampiyonası´na katıldı. 43 kulüp arasından Türkiye 3´üncüsü olan Görme Engelliler Spor Kulübü, toplamda kadın ve erkek gruplarında 12 madalya ve 2 kupa aldı.
'SİZ KAYYUMUN ADAMISINIZ, DESTEK VERMEYİZ'
Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonra belediyenin HDP yönetimine geçmesinin ardından kendilerine verilen desteğin kesildiğini söyledi. 22 Ekim günü hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevinden alınan Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz'ın yerine görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç'un kulüplerine destek olduğunu anlatan Erdoğan, "Yerel seçimlerden sonra yetkililerle görüşmeye gidip yardım talebinde bulunduk. Bize ulaşım, konaklama gibi konularda yardımcı olun dedik. `Siz kayyumun adamasınız. Biz size destek veremeyiz´ dediler. Orada mağduriyet yaşadık. Allah´a çok şükür kayyumun tekrar atanmasıyla beraber şu anda Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, bize desteğini açıkladı. Ona teşekkür ediyorum. Burada sporun dini, ırkı olmaz. Burada engellilere spor yaptırıyoruz. Dolayısıyla bu tür sorunlarla karşı karşıya geldiğimiz zaman bu durum bizi üzmektedir. Çünkü biz karamsar baktık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Şu anda çok şükür önümüz açık, rahatladık diyebiliriz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. 
SPORCULARDAN DESTEK TALEBİ 
Kulüpte yer alan engelli sporcular da kendilerine destek olunması istedi. Dicle Üniversitesi´nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan engelli halterci Hasan Aytaş, 2 yıl önce kulübe geldiğini ifade ederek, "Futsal ve halterle uğraşıyorum. Yüzde 60 görme engelliyim. Salon futbolunda Türkiye´de ikinci sıradayız. Halterde de Türkiye genelinde 12 madalya ve 4 kupa aldık. Tüm engellilere biraz daha anlayış, biraz daha kibarlık ve biraz daha destek bekliyoruz" dedi. 
52 kiloda yarışan ve bronz madalya alan yüzde 71 görme engelli sporcu Melisa Ayla, "Lise 11´inci sınıf öğrencisiyim. Hedefim psikolog olmak ve halterde önce Türkiye, sonra da Avrupa şampiyonu olmak" diye konuştu.
Batman Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan yüzde 40 görme engelli Serhat Çindemir de, şunları söyledi:
"3 yıldır halter sporu yapıyorum. Elimden geldiğince de her yıl derece getirmeye çalışıyorum. Biri altın, ikisi gümüş, 3´ü bronz olmak üzere halterde toplamda 6 madalyam var. Hedefim görme engellilere örnek olmak, Türkiye´yi Avrupa´da temsil edebilmek."

DİYARBAKIR

03 Aralık 2019 Salı

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