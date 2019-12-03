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Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor

İHA

Bağlar Belediyespor, ekonomik anlamda kendisinden çok daha güçlü olan takımların yer aldığı Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta ortaya koyduğu başarılı performansla zirveyi zorluyor.

Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor

Bağlar Belediyespor, ekonomik anlamda kendisinden çok daha güçlü olan takımların yer aldığı Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup’ta ortaya koyduğu başarılı performansla zirveyi zorluyor.
Diyarbakır’a yeni bir profesyonel takım kazandırmak istediklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, takımın sessiz ve derinden ilerlediğini söyledi. Teknik sorumlu Ekrem Üşen ise, ligin favorisi olmadıklarını ancak sezon sonunda sürpriz bir şampiyon olacaksa bunu başaranın kendi takımları olacağını dile getirdi.
Diyarbakır’ın Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil eden Bağlar Belediyespor, ekonomik anlamda büyük bütçelere sahip olan ve kendi şehirlerinin dinamikleri tarafından desteklenen takımlar arasında zirveye koşuyor. Geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak hanesine 22 puan yazdıran Bağlar Belediyespor, rakip takım ağlarına bıraktığı 18 gole karşılık kendi kalesinde 6 gol görerek istikrarlı bir grafik çizdi. Lider Mardin Büyükşehir Belediyespor’un 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan SarıMavili takım bu hafta ikinci sıradaki Siirt Özel İdarespor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Takımın ortaya koyduğu başarılı performans yönetim ve teknik heyeti gelecek haftalar için umutlandırıyor.

“Mütevazi imkanlarımızla şampiyon olabiliriz”
Diyarbakır’a yeni bir profesyonel takım kazandırmak istediklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sessiz ve derinden ilerlediklerine dikkat çekerek otoriterler tarafından favori gösterilmemelerinin kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Beyoğlu “Şampiyon olup üst lige çıkmayı herkes ister. Önce buna inanmak lazım. Biz teknik heyetimiz ve futbolcularımızda gördüğümüz kararlı mücadele ve başarılı performansın verdiği güvenle buna inanıyoruz. Tabi ki bu hedefe ulaşmak kolay olmayacak. Çünkü grubumuzda ekonomik açıdan güçlü bir çok şehir takımı var. Biz ise mütevazi imkanlarımızla buradayız. Futbolda favoriler değil, hedefine inananlar başarılı olur. Diğer kulüplerin imkanlarına bakılarak favori gösterilmiyoruz, bu bizim için avantajdır” diye konuştu.

“Sürpriz bir şampiyon olursa biz oluruz”
Teknik sorumlu Ekrem Üşen ise oluşturdukları genç ve istikrarlı kadro ile bir yandan oyuncu yetiştirmeyi hedeflerken, diğer yandan da sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde kalmak istediklerini söyledi. Üşen, ”En büyük avantajımız uzun süredir burada çalışmamız, yönetimimiz ve futbolcularımızla birlikte istikrarlı bir tablo oluşturmuş olmamızdır. Bizde belki rakiplerimiz gibi büyük paralar yok ama huzur ortamı var, birbirleriyle kenetlenen ve sahada bunun gereklerini yerine getiren bir takımımız var. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ve yönetim kurulumuza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz hem oyuncu yetiştirmek hem de zirve yarışı içinde kalmak. Sezon sonunda puan cetvelinde nerede oluruz bilemem ama şuna inanıyoruz ki favori olarak gösterilmediğimiz ligde sürpriz bir şampiyon çıkarsa biz oluruz” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

03 Aralık 2019 Salı

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