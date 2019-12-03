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170 günlük yaşam mücadelesini Umut bebek kazandı

İHA

170 günlük yaşam mücadelesini Umut bebek kazandı

Diyarbakır’da yaşayan Hasan ve Fazilet Kaya çiftinin 24 haftalık olan Umut bebek anne karnında durumu iyi olmadığı için 430 gram olarak sezeryanla doğdu. 170 günlük yaşam mücadelesini kazanan Umut bebek anne ve babasına kavuştu.
Diyarbakır’da yaşayan Hasan ve Fazilet Kaya çifti, anne baba olmanın heyecanı ile yaşadıkları gebeliğin 24’üncü haftasında olumsuz giden bir şeyler olduğu şikayetiyle doktora başvurdu. Bebeğin durumunun iyi olmadığını ve acil olarak sezaryen yapılması gerektiğini öğrenen Kaya çifti, Memorial Dicle Hastanesi’nde 430 gram olarak dünyaya gelen ve 170 günlük yenidoğan yoğun bakım mücadelesini kazanarak sağlığına kavuşan Umut bebekle yepyeni bir yaşama başladı.

Riskli gebelik sonucu erken doğum gelişti
Gebeliğinin 24’üncü haftasında ters giden bir şeyler olduğunu fark eden Fazilet Kaya Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Uğur Değer’e başvurdu.Yapılan tetkiklerin ardından gebeliğin riskli olduğunu ve bebeğin alınması gerektiği söylendi. Bu beklenmedik durum karşısında büyük bir şok yaşayan Kaya, sezaryenle 430 gram bir erkek bebek dünyaya getirdi. Prematüre doğan bebek, Memorial Dicle Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Şah İpek tarafından yenidoğan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık 170 gün yenidoğan yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına alabilmenin umuduyla yaşayan Kaya çifti, bebeklerine Umut adını koydu. Bu sürecin çok zor geçtiğini dile getiren Fazilet Kaya, umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Kaya, “Doktorlar bebeğimizin yaşama şansının çok az olduğunu söyledi. Ancak Dr. Uğur Değer ve Dr. Mehmet Şah İpek, her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği söylese de umudumuzu kaybetmemiz gerektiğini yönünde telkinde bulundu. 170 günün sonunda bebeğimin sağlığına kavuştuğunu öğrendiğimde dünyalar benim oldu. Doktorlarımıza ve yenidoğan yoğun bakım hemşirelerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Yoğun bakımda ikinci hayat”
Umut bebeğin büyük bir mücadele ile yaşama tutunduğunu dile getiren Op. Dr. Uğur Değer, anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Değer, “Fazilet Kaya’yı gebeliğinin 24’üncü haftasında fetüs açısından riskli bazı durumlar nedeniyle hastaneye yatırdık. Durumunu takip edip sezaryene karar verdik ve bebeği almak zorunda kaldık. Çok küçük doğduğu için yenidoğan yoğun bakımda gelişimini tamamlamasını bekledik. Umut bebek annesi ve babası gibi güçlü olduğunu gösterdi ve ailesine kavuştu" dedi.

“Umut bebek, umudun vücut bulmuş hali”
Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin yaşam şanslarının, gelişen yoğun bakım tedavileri sayesinde arttığını aktaran Doç. Dr. Mehmet Şah İpek ise, “Erken doğan bebeklere özel uygulanan tedaviler sayesinde bebeklerin sağlıklı bir şekilde taburcu edilmesi artık temel hedefimiz haline geldi. Umut bebek inanılmaz bir şekilde hayata sıkı sıkı sarıldı. Anne sütüyle beslenmesi onu daha da güçlendirdi. Umut bebek, umudun vücut bulmuş hali ile bizlere yeni bir ilham kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR

03 Aralık 2019 Salı

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