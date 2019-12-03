Diyarbakır’da engellilerden davullu zurnalı farkındalık yürüyüşü

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır’da davul zurna eşliğinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi’nde toplanan engelliler, valilik karşısında bulunan Anıt Park’a kadar davul zurna eşliğinde yürüyüş yaparken, yürüyüşün ardından engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları, Anıt Park’taki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Çelenk sunumunun ardından açıklamada bulunan 6 Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün kutlama değil, farkındalık günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Karakaş, "Sosyal devlet olmanın gereği vatandaşlarımızın sosyal istihdam ve ekonomik anlamda ihtiyaçlarını gidermektir. Son 15 yıl içerisinde sosyal devlet olmanın gereğinin sonuna kadar yerine getirildiğini düşünüyorum” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından etkinlik son buldu.

DİYARBAKIR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:44

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