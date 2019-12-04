Tabaktan su içen fare, hem düşündürdü, hem de güldürdü

Diyarbakır’da bir iş yeri sahibi Zelal Kaya, hayvanlar için iş yerinin avlusuna koyduğu su kabından adeta insan gibi ellerini yıkayıp su içen fareyi görünce hayretler içinde kaldı.

Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bir iş yeri işletmecisi olan Zelal Kaya, hayvanlar için iş yerinin avlusuna içi su dolu tabağı bıraktı. Daha sonra pencereden avluyu izleyen Kaya, bir farenin adeta insan gibi ellerini suda yıkadığını, avuçlarıyla su içtiğini ve su kabından yiyecek bir şeyler arayıp alıp yediğini gördü.

DİYARBAKIR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:07

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.