Kulp’ta açılan diksiyon kursu büyük ilgi gördü

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı Mehmet Akif Ersoy kültür ve sanat merkezinde açılan diksiyon kursu büyük ilgi gördü.

20192020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla mesleki ve teknik, kültür ve sanat, spor, okumayazma, oryantasyon, YKS hazırlık, kişisel gelişim alanlarında 52 kurs açtıklarını ve 951 kursiyerin bu kurslardan yararlandığını ifade eden Kulp İlçe Halk Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları “Merkezimiz bünyesinde açmış olduğumuz diksiyon kursu ile kursiyerlere nefes, tonlama, beden dili, söyleyiş özellikleri,yazı ve konuşma dili arasındaki fark ile etkili konuşma yöntemleri eğitimi verilmektedir. İlçemizde ilk defa açılan bu kursa katılan kursiyerlerin alacakları eğitim, daha etkili bir iletişim yeteneğine sahip olmalarına olanak sağlayacaktır. Bu da, mesleki ve sosyal yaşamlarında daha etkin ve başarılı bir birey olmanın kapılarını açacaktır” dedi.

Öğrenilmesi gereken ilk dilin tatlı dil olduğunu ifade eden kurs eğitmeni Elif Ruşen Taşkıran “Kulp’ta açtığımız diksiyon kursuyla, kursiyerlerin sesleri ve harfleri daha iyi çıkartabilmesini, Türkçe’yi daha doğru, akıcı ve etkili kullanabilmesini, duygu ve düşüncelerini daha anlaşılır bir şekilde ifade edebilmesini amaçlıyoruz. Bu sayede kursiyerlerin çalışma hayatı ve sosyal hayatlarında daha öz güvenli ve etkin bireyler olmalarını hedeflemekteyiz” dedi.

Diksiyon kursuna katılan kursiyerler, Kulp’ta böyle bir kurs imkanı bulduklarından dolayı çok şanslı olduklarını, etkili iletişim konusunda çok şey öğrendiklerini ve iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.

DİYARBAKIR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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