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Başkan Beyoğlu'ndan Dini Yüksek İhtisas Merkezine ziyaret

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaş'ı ziyaret ederek merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Beyoğlu'ndan Dini Yüksek İhtisas Merkezine ziyaret

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaş’ı ziyaret ederek merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Din görevlilerine ve vaizlere eğitim verilen merkezin bulunduğu binayı gezen Başkan Beyoğlu,yapılan çalışmaları önemli ve değerli bulduklarına dikkat çekerek belediye olarak her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti. Dini eğitimin doğru bir şekilde verilmesinin önemini vurgulayan Başkan Beyoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezin çalışmalarını ve hizmetlerini değerli buluyoruz. Bize düşen sorumluluk ne ise biz de bu noktada üzerimize düşeni yapacağız. Bu merkezdeki hizmetler geleceğe ışık tutacak. Merkezimizin müdürü Fatih Çatmakaş’a da görevinde başarılar diliyorum” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaş da ziyaret nedeniyle Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

DİYARBAKIR

04 Aralık 2019 Çarşamba

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