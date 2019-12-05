Tıraş takımlarını alıp köy okullarının yolunu tuttu Diyarbakırlı berber Mehmet Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarında öğrencilerle bir araya geldi Öğrencilerin saçlarını ücretsiz tıraş eden Öner, daha sonra gençlere bot dağıttı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Diyarbakırlı kuaför Mehmet Öner ve çalışanları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğil ilçesi Düzlük Köyü İlkokulu'nda öğrencileri ücretsiz tıraş edip bot dağıttı.

Diyarbakır’da çalışan kuaför Mehmet Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğil ilçesi Düzlük Köyü İlkokulu‘nu ziyaret etti. Çocuklara sürpriz yapan Öner, burada 50 öğrenciyi ücretsiz tıraş etti. Öğrencilerin saç bakımlarının ardından Öner ve beraberindekiler, bir iş adamının da desteğiyle kız ve erkek çocuklara bot hediye etti.

DİYARBAKIR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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