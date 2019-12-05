BİK'ten Diyarbakır’da internet haberciliğinin geliştirilmesi eğitimi

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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gazetecilere internet haberciliğinin geliştirilmesi eğitimi verildi.

BİK tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hazırlanan internet haberciliğinin geliştirilmesi eğitimi, Diyarbakır’da gazetecilerin katılımıyla başladı. Bir otelde düzenlenen eğitim programına BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, şube müdürleri, Diyarbakır’da resmi ilan alma hakkına sahip gazetelerin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Eğitimde internet gazeteciliği tarihçesi ve geleneksel gazetecilikle karşılaştırılması, internet gazeteciliğinde yeni olanaklar köprü, çengel, video, hareketli grafikler, görsel malzeme, internet gazeteciliğinde haber toplama ve yazma farklılığı, internet gazeteciliğinde hedef kitle dijital yerliler ve dijital göçmenler, araştırmacı gazetecilikte yeni olanaklar internet gazeteciliğinde röportaj, dijital basın fotoğrafçılığı, internet gazeteciliğinde sayfa tasarımı, siteye haber ve görsel malzeme ekleme, paylaşma, arşivleme, ilişkili haberlere link verme, internet gazeteciliğinde etik sorunlar internet gazeteciliği ve hukuki sorunlar internet gazeteciliğinin geleceği, olmak üzere toplamda 12 konu ele alındı.

Diyarbakır’daki eğitim sonunda 6 Aralık Cuma günü saat 11.00’da BİK Genel Mudürü Rıdvan Duran’ın katılımıyla bir sertifika töreni düzenlenecek. Törende katılımcılara internet haberciliği eğitim sertifikası verilecek.

DİYARBAKIR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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