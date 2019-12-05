Dicle HEM’de bin 182 kursiyer eğitim alıyor

– Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi, 77 kursla bin 182 kursiyere eğitim vermeye devam ediyor.

Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, merkezlerinde bulunan kurslar ve öğrenciler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şu anda 29 köy ve mahallede 77 farklı aktif kurslarının olduğunu belirten Sabır, bu kurslarda bin 182 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Sabır, "Talepler doğrultusunda el sanatlarından giyime, halk oyunlarından spora, aile eğitiminden bağımlılıkla mücadele eğitimlerine, hayvan yetiştiriciliğinden bilişim teknolojilerine, yetenekleri geliştirici, meslek edindirici ve genel her türlü kurs açılıp, vatandaşlarımıza hizmet götürülmektedir. Bizim Dicle Halk Eğitim Merkezi olarak da, şu anda, 29 köy ve mahallede 77 farklı aktif kursumuz bulunmaktadır. Bu kurslarda bin 182 kursiyer eğitim görmektedir. Şu an aktif olanlar arasında bilgisayar, halk oyunları, çinicilk, kalorifer ateşçiliği, ahşap boyama, bağlama, gitar, saç bakımı, el sanatları, tenis, giyim, işaret dili, okumayazma ve çok sayıda köyümüzde Kuran’ı Kerim kurslarımız bulunmaktadır. Ayrıca liseden mezun olup, yükseköğretime hazırlanan öğrencilere yönelik de, destekleme ve yetiştirme kursu açtık. Gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımızın başvurabileceği kurslarımız bulunmaktadır. Bu kurslara başvurular ücretsizdir" dedi.

DİYARBAKIR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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