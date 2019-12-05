Bağlar Belediyespor’un gençleri Diyarbakır’ı temsil edecek

Bağlar Belediyespor U19 genç futbol takımı, Diyarbakır ikincisi olarak Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı. PlayOff maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala ilk iki takım arasında yer almayı garantileyen sarımavili takım oynadığı 11 maçta da yenilmedi.

Bağlar Belediyespor’un gençleri Diyarbakır ikincisi olup Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bağlar Belediyespor U19 genç futbol takımı, oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmezken, 4 takımlı PlayOff Grubu’nda bitime bir hafta kala ilk iki takım arasında yer almayı garantiledi.

PlayOff’taki ilk iki maçında Yolspor’u 10 ve Yenişehir Harbişspor’u 41 mağlup eden Bağlar Belediyespor, son hafta öncesinde Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Son maçında DSİ Spor’la karşı karşıya gelecek olan sarımavili takım, mayıs ayında TFF tarafından organize edilecek Türkiye şampiyonası 1. kademe maçlarında Diyarbakır’ı temsil edecek.

DİYARBAKIR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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