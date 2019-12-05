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ADEM’in 8’inci şubesi Bağcılar’da hizmete girdi

İHA

Diyarbakır Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'nin (ADEM) 8'incisi Bağcılar Mahallesi'nde açıldı.

ADEM’in 8’inci şubesi Bağcılar’da hizmete girdi

Diyarbakır Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi’nin (ADEM) 8’incisi Bağcılar Mahallesi’nde açıldı.
ADEM açılışına, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun eşi Ayşe Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal’ın eşi Nesrin Bal ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, katıldı. Dualar okunarak gerçekleştirilen açılışa çok sayıda kadın ve çocuk da katıldı. Ayşe Güzeloğlu, Nesrin Bal ve Dürdane Beyoğlu, açılıştan sonra merkezi inceleyerek kadınlarla yapılan faaliyetler hakkında sohbet etti.

“Bu merkez çok faydalı sonuçlar verecek”
ADEM’lerin kadınlar ve çocuklar için önemli faaliyetlere imza attığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, “Ümit ediyoruz ki burada çok faydalı sonuçlar sağlayacak. Başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu ve kıymetli eşi Ayşe Güzeloğlu olmak üzere projeyi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu merkez insanlarımıza heyecan ve aynı zamanda bir uygulamalı mesleki eğitim anlamında katkı sağlayacaktır. Yarınlarımızın umudu olan kadınlarımızı da bu merkezlerden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

DİYARBAKIR

05 Aralık 2019 Perşembe

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