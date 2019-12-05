Büyükşehir Belediyesi'nden kadın hakları eğitimi

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle kursiyerlere kadın haklarının anlatıldığı eğitim programı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle kadın haklarının anlatıldığı eğitim programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali ve Spor Merkezi’nde düzenlenen eğitime Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın Yaşam Merkezlerindeki kursiyerler faydalandı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli sosyal hizmet uzmanı Fatma Kikizade ve Bahar Dusak tarafından verilen eğitimde kadınlara hakları, hak ihlalleri, haksızlığa uğradıklarında neler yapabileceklerini ve nerelere başvuracakları ile ilgili bilgiler verildi.

Eğitim, sunumların ardından soru cevap şeklinde devam etti.

DİYARBAKIR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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