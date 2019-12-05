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DÜ'de tarihi bölgede erişilebilirlik paneli

İHA

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile tarihi bölgede erişebilirlik paneli düzenlendi.

DÜ'de tarihi bölgede erişilebilirlik paneli

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile tarihi bölgede erişebilirlik paneli düzenlendi.
Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rıfai Yıldırım, Bedensel Engelliler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Aksan, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karakaş, öğretim üyeleri, öğrenciler ve engelliler katıldı. Dicle Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdiresi Doç. Dr. Türkan Kejanlı yaptığı açılış konuşmasında tarihi Suriçi bölgesinde erişilebilirliğin sağlanması için çözüm üretmek adına bir araya geldiklerini söyledi. Doç. Dr. Kejanlı, "Tarihi yapıların ziyaret edilebilmesi için ulaşım olanaklarından otopark olanaklarına, dolaşımın erişilebilirliğinden mekan erişilebilirliğine kadar sunulan hizmetlerin düzenlemesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Mimarlık Fakültesi olarak öğrencilerine eğitim hayatlarında engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik donanım kazandırmayı amaçlıyor. Diyarbakır’ın birçok noktasında engelli bireylerin kullanımına yönelik uygunluğu ortaya çıkaran çalışmalarda yer aldık" dedi.
Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven ise dünya nüfusunun yüzde 15 oranında, Türkiye nüfusunun yüzde 12 oranında, Diyarbakır’da 36 bin ve Dicle Üniversitesi'nde ise resmi kayıtlara göre 100’ün üzerinde özel gereksinimli vatandaşın bulunduğunu, sayılara bakıldığında küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu kaydetti.
Açılış konuşmalarından sonra panel öğretim görevlisi Şeyhmus Gürbüz moderatörlüğünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rıfai Yıldırım, Bedensel Engelliler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Aksan, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karakaş, Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Canan Koç’un sunumları ile devam etti. Panelde, 'Diyarbakır ilinde erişilebilirlik, görme engelliler ve mekanda erişilebilirlik, bedensel engelliler ve mekanda erişilebilirlik, tarihi mekanlarda erişilebilirliğin değerlendirilmesi' konuları ele alındı.

DİYARBAKIR

05 Aralık 2019 Perşembe

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