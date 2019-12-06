Diyarbakır’a yılın ilk karı yağdı

Onu tanıdınız mı?

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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yılın ilk karı yağdı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kış aylarının kendini göstermesi ile birlikte soğuk havalar yerini kar yağışına bıraktı. Çermik ilçesine bağlı Pınarlı ve Akpınar köyünde yaşayan vatandaşlar, sabah kalktıklarında bembeyaz bir örtü ile karşılaştı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kutularla karın üstünde kaymanın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Diyarbakır genelinde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:46

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