Sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir aracın kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, DiyarbakırŞanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AD 838 plakalı otomobil, sürücünün sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 JJ 203 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpma sonucu otomobil refüjde bulunan korkulukları aşarak karşı şeride fırladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:07

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.