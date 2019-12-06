Diyarbakır’da bir polisin aracından 120 kilo esrar çıktı

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Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir polis memuru, aracında 120 kilo esrar ile yakalandı.

Hazro ilçesinde B.İ. isimli polis, özel aracıyla ilçe çıkışında uygulama noktasında durduruldu. Güvenlik güçleri tarafından araçta yapılan aramada 120 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Polis memuru B.İ. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ele geçirilen esrar maddesine ise el konuldu.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:46

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