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11 yıllık çocuk hasreti glutatyon tedavisiyle son buldu

İHA

Diyarbakır'da yaşayan 39 yaşındaki Nurhan Satılmış, eşiyle birlikte 11 yıllık çocuk hasreti için çalmadık kapı bırakmadı. Satılmış ailesinin çocuk hasreti arkadaş tavsiyesi üzerine başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yaptığı glutatyon tedavisiyle son buldu.

11 yıllık çocuk hasreti glutatyon tedavisiyle son buldu

Diyarbakır’da yaşayan 39 yaşındaki Nurhan Satılmış, eşiyle birlikte 11 yıllık çocuk hasreti için çalmadık kapı bırakmadı. Satılmış ailesinin çocuk hasreti arkadaş tavsiyesi üzerine başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in yaptığı glutatyon tedavisiyle son buldu.
Nurhan Satılmış, eşiyle birlikte 11 yıllık çocuk hasretiyle gitmedik hastane, başvurmadıkları klinik, yapmadık tedavi bırakmadı. Satılmış çiftinin gittikleri merkezlerde yapılan tedaviler olumsuz sonuç verdi. Satılmış ailesi arkadaş tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer, hastayı detaylı değerlendikten sonra yumurta rezervinin zayıf olduğunu tespit etti. Glutatyon tedavisi uygulanan Nurhan Satılmış’ın 11 yıllık çocuk özlemi, gebelik kesesinin görünmesi ile sona erdi.
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Satılmış çiftinin 11 yıldan beri çocuk isteğiyle kliniklerine başvurduklarını söyledi. Hastasının 39 yaşında olduğunu, birçok yerde tedavi aldığını fakat tedavilerden sonuç alamadığını belirten Prof. Dr. Çoksüer, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kliniklerine geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Çoksüer, “Tabi daha önce yumurta rezervinin çok zayıf olduğu söylenmiş hastaya. Biz de hastayı detaylı değerlendirdik gerçekten de düşük over rezerve, yani yumurta rezervinin zayıf olduğunu gördük ve biz bu hastaya glutatyon tedavisi uygulamaya kara verdik. Glutatyon antioksidan tedavidir. Vücudumuzda çevresel faktörlere bağlı aldığımız zararlı maddeler vücutta toksit etkiler oluşturuyor. Bunlarda vücudun hormon yapısını bozarak böylece hem yumurtaların kalitesini bozabiliyor hem de gebelik açısında gebelik oluşumunu önleyebiliyor. Hastalarda özellikle sigara içenlerde, hava kirliliğine maruz kalanlarda ya da beslenme bozuklukları olan kişilerde bu toksitler vücutta daha fazla birikebiliyor. Bunlar çok toksit etki oluşturarak hormon bozucu maddelere dönüşebiliyor. Biz bu glutatyon tedavisiyle ne yaptık, hormon bozucu maddeleri vücuttan atmaya çalıştık. Yani bir nevi vücuda detoks tedavisi yaptık. Detoks tedavisiyle vücudun bu tür vücuttaki serbest oksijen radikalleri, yani vücutta zarar veren toksit maddeleri vücuttan atmayı hedefliyor bu tür tedaviler. O yüzden glutatyon tedavisiyle aynı zamanda dokuyu gençleştirebiliyor. Çünkü toksit etkiler vücuttan uzaklaştığı zaman yumurtalardaki o zararlı maddeler de atılınca yumurtaların daha aktif bir şekilde çalışmasına, yumurtaların daha iyi bir şekilde güçlenmesine neden olabiliyor. Bu hastamızda glutatyon tedavisi sonrasında mutlu haberi aldı” dedi.

“Hasta gebelik kesesini görünceye kadar gözlerine inanamadı”
Bu haberi aldıklarında hastanın ilk önce gözlerine inanamadığını ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, “Özellikle gebelik kesesini görünceye kadar. Gebelik kesesini görünce o mutluluk çığlıkları bizim için gerçekten de müthiş bir mutluluğa dönüştü. Bu da bizim mesleğimizin en güzel anlarından bir tanesi. Tabi hasta bize ilk geldiği başta umutsuzdu. Çünkü her şekilde her zaman yumurta rezervlerinin zayıf olduğu, yumurta kalitesinin düşük olduğu ve yumurtaların az çalıştığı söylenmiş. Bu da hastada ciddi bir umutsuzluğa neden olmuş. Bizde bu hastaya spesifik tedaviler, hastaya özgü tedaviler verdik. Glutatyon tedavisi verdik. Gerçekten hiçbir hastanın umutsuzluğa kapılmamasını öneriyoruz. Doğru hekim, doğru merkez ve doğru tedavi gerçekten çocuk sahibi olmak için en önemli tedavilerden bir tanesidir. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu tattırmasını diliyorum” diye konuştu.
Nurhan Satılmış, 11 senedir evli olduğunu birçok tedavi gördüğünü ve tedavilerden sonuçlar alamadığını belirterek arkadaşının tavsiyesi üzerine Hakan hocanın yanına geldiğini söyledi. Satılmış, “Burada bana glutatyon tedavisi önerdi hocamız ve şuan gebeyim. Yumurta rezervim iyi çalışmıyordu, glutatyon tedavisi önerdiler ve başarıda elde edildi. Şuan mutluyum, mutluluğumu nasıl anlatayım, nasıl tarif edeyim bilemiyorum. Tüm hastaları Hakan hocaya öneriyorum. Hakan hoca gerçekten kendi dalında, kendi başarısında çok çok iyi, 11 seneden sonra inanamadım. Şuan mutluluğumu herkesle paylaşmak isterim. Güzel bir haber bu, Allah herkese nasip etsin hayırlısını. Kucağına almayı da nasip etsin” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

07 Aralık 2019 Cumartesi

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