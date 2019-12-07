DTSO, iş adamları ile büyükelçileri buluşturdu

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği ve Diyarbakır Valiliğin davetiyle kente gelen 8 ülkenin Türkiye Büyükelçisi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) organizasyonuyla adamları ile bir araya geldi.

DTSO’nun organizasyonu ile Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, İngilere Büyükelçisi Dominick John Chilcott,Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Vali Yardımcısı Nihat Karabiber ve DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya iş adamları ile bir araya geldi.

Yapılan organizasyonda büyükelçilere, Diyarbakır’ın tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını anlatan sunum izletildi. İş adamları, kentin ihracatı ve üretimi konusunda büyükelçiler ile görüşme gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:47

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