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Mil Bayındır-Sen Bölge Başkanı Şimşek: “Mil-Sen sorunları çözmek için kuruldu”

İHA

Mil BayındırSen Diyarbakır Bölge Başkanı Mehmet Şimşek, sendikacılığa güvenin oldukça azaldığı bir dönemde MilSen olarak mazlum gönüllere umut olmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Mil Bayındır-Sen Bölge Başkanı Şimşek: “Mil-Sen sorunları çözmek için kuruldu”

Mil BayındırSen Diyarbakır Bölge Başkanı Mehmet Şimşek, sendikacılığa güvenin oldukça azaldığı bir dönemde MilSen olarak mazlum gönüllere umut olmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.
MilSen ve Mil BayındırSen Diyarbakır Bölgesi’nde kuruluşunu ilan etti. Memurların hakları için mücadele sloganıyla kurulan sendika, sendika için memur değil, memur için sendika anlayışıyla üyelerinin haklarını, hukuklarını koruyacak ve elde edilen gelirle yine üyelerine hizmet sunacak bir sendika yapısını oluşturdu. Sendikanın amacı ve ilkelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mil BayındırSen Diyarbakır Bölge Başkanı Mehmet Şimşek, manevi, ilkeli ve liyakatli sendikacılık olan MilSen ve Mil Bayındır Sen’i kurduklarını söyledi. Şimşek, “Memurların haklarını arayacak olan sendikalar kendi içlerinde kavga etmemeli, memurlarımızın birçok sorunları var bu sorunları çözmek için bu yönde enerjilerini harcamaları gerekirken, kısır döngüler içerisinde kaybolmamalı. Bu ve bunlara benzer birçok yanlış uygulamalar nedeniyle sendikacılığa güvenin oldukça azaldığı bir dönemde MilSen olarak bizler, mazlum gönüllere umut olmak için çalışmalara başladık” dedi.

“Eylem sendikacısıyız”
Kendilerinin birinci ilkelerinin söylem sendikacılığı değil, eylem sendikacılığı olduğunu kaydeden Şimşek, “Diğer sendika yöneticileri bu söz ve vaatlerini maalesef yerine getiremediler, yanlış uygulamalar içerisine girdiler, sendikacılıkta makam ve mevkilere bir dava uğruna gelmelisiniz, bir amacınız olmalı ve bu amaç uğrunda mücadele etmelisiniz. Hedefine ulaşmana engel olacak kişilere teslim olmayacaksın, memurun hakkını hukukunu savunmak için gerektiği an hiç düşünmeden bulunduğun mevki ve makamları feda edebilmelisin, yani memurun hakkını korumak yerine makam ve koltuklarını korumak için mücadele edersen istikametten ayrılmışsındır. Artık senin bıraktığın bu boşluğu dolduracak, senin misyonunu üstlenecek birileri çıkar, manevi, ilkeli ve liyakatli sendikacılık olan MilSen ve Mil Bayındır Sen’i Kurar. Bizim kuruluş hikayemiz her şey, hakkın hakim olması hayaliyle başladı elhamdülillah. Memurlarımızın birçok sorunları var, bu sorunları çözmek için bu yönde enerjilerini harcamaları gerekirken kısır döngüler içerisinde kaybolmamalılar. Bu ve bunlara benzer birçok yanlış uygulamalar nedeniyle sendikacılığa güvenin oldukça azaldığı bir dönemde MilSen olarak bizler, mazlum gönüllere umut olmak için çalışmalara başlattık. Kavga etmek için değil bilakis her durum ve şartta haktan yana olmak için yola çıkan sendikamız, kısa bir süre içinde büyük kitleler tarafından tercih edilmeye başlandı. İşte bu da gerektiği gibi sendikacılık yapılmasına duyulan özlemi, net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın başarılı olabilmesi için arkadaşlarımız, maddi ve manevi bütün gayretlerini ortaya koyarken, bunun getirdiği samimiyet, MilSen’i büyük bir aile olma yolunda emin adımlarla büyütmektedir. Diyarbakır da MilSen ailesi olarak MilSen ailesine bağlı il başkanlarımız ile hamdolsun çok güzel bir beraberlik ve uyum yakaladık saha da bizlere karşı hamdolsun güzel bir teveccüh var üzerimize düşen sorumluluk ve görevlerin bilincindeyiz inşallah layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Biz hakkın tarafındayız”
Mil BayındırSen ve MilSen Konfederasyonunun hiçbir partinin sağı, solu olmadığını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:
“Doğru yapılanları sonuna kadar savunacak, gördüğümüz yanlışları ise üslubuna uygun şekilde izah edeceğiz ve karşı duracağız. Tarafımıza gelince biz hakkın tarafındayız, halkın tarafındayız. Kamu çalışanlarının tarafındayız, gücümüzü ise inancımızdan alıyoruz. Çünkü Allah inanırsanız başarırsınız diyor. Bizleri ayakta tutan her türlü haksızlığa rağmen, hesap gününe olan inancımız ve ilahi adalete olan güvenimizdir. Haksızlık karşısında susmayacak, zulüm bizdense ben bizden değilim diyebilecek, milli ve manevi değerlere bağlı, ilkeli duruş sergileyecek, liyakata değer verecek, davası uğruna her türlü baskı ve dayatmaya göğüs gerebilecek, dinamik ve güçlü sendikacılık anlayışıyla bu yola çıktık. Alışıla gelmiş sendikacılık anlayışından kurtulmak lazım, Bu böyle gelmiş, böyle gider karamsarlığını yıkmamız lazım, elimizi taşın altına koymamız lazım. Kamu çalışanlarımız dertleri ile dertlenmeyen sorunlarına çözüm bulmak için mücadele etmeyen sendikalara muhtaç değiller. Şimdi o sendikalara kırmızı kart gösterme zamanı, sendikanı sorgula, geleceğini karartma diyorum. Mecbur değilsin, artık alternatif var. Artık MilSen var, peki, sen var mısın?”

DİYARBAKIR

08 Aralık 2019 Pazar

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