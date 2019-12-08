Amed Sportif Faaliyetler uzatmada kazandı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında Kırklarelispor’u 10 mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip iyi başladı. Kırklarelispor 5. dakikada gole yaklaştı. Yüksel'in ceza alanı sol çaprazında kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde boşta kalan kimse topa dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 12. dakikada Amedspor öne geçme şansını değerlendiremedi. Mansur'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topa sert vuran Bünyamin'in şutunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı köşeden çelerek gole izin vermedi. Amedspor 90+3.dakikada öne geçti. Ceza alanına yapılan ortada Yiğitcan kafayı vurdu. Çizgiyi geçen topta hakem yardımcısının uyarısı ile golü verdi. Müsabaka Amed Sportif Faaliyetler’in 10 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Alim Kandemir xx, Emir Kılıçarslan xx, Osman Burak xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xxx, Yüksel Kayaalp xx, Oğuz Özden xx, Hasan Erbey xx, Tolga Tekin xx, Bünyamin Yürür xx, Muhlis İstemi xx (Dk. 82 Erkut ?), Onur Alkan xx (Dk. 87 Yiğitcan xxx), Mansur Çalar xxx, Hüseyin Yılmaz xx, Furkan Yaman xx

Kırklarelispor: İbrahim Demir xx, Davut Babur xx, İbrahim Sürgülü xx, Yusuf Çelik xx, Serkan Sözmen xx, Emre Keleşoğlu xx, Yüksel Şişman xx, Caner Koca xx, Enis Çeliksu xx, Malik Karaahmet xx, Mert Sinan Pekesen xx

Sarı kartlar: Dk. 23 Hüseyin Yılmaz, Dk. 26 Bünyamin Yürür (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 56 Serkan Sözmen (Kırklarelispor)

Gol: Dk. 90+3 Yiğitcan

DİYARBAKIR 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:28

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