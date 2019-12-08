Diyarbakırspor, Hançepekspor’u 6-1 mağlup etti

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, 11. hafta maçında Hançepekspor'u 61 mağlup etti.
Seyrantepe tesislerinde oynanan ve çok sayıda taraftarın izlediği mücadelede etkili bir futbol ortaya koyan Diyarbakırspor, Berat Demir (2), Ferhat Aksu (3) ve Uğur Yentürk'un golleriyle sahadan 61 galip ayrıldı.
Diyarbakırspor, elde ettiği farklı galibiyetle puanını 26'ya çıkardı ve zirveye ortak oldu.
DİYARBAKIR
08 Aralık 2019 Pazar
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