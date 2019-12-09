Diyarbakır'da toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi Polis ve Jandarma toprağa gömülü vaziyette 100 kilogram patlayıcı buldu:20 Gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda son yılların en büyük cephaneliği ele geçirildi. 100 kilogram plastik patlayıcı, uzun namlulu ve ağır silahların bulunduğu operasyonda, yurt içinde saldırı hazırlığında olan 20 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda son yıllardaki en büyük cephanelik ele geçirildi. Operasyon başlatılmadan günler önce istihbarat çalışmaları yapılarak, şüpheliler takibe alındı. Ardından PKKKCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya istinaden İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon düzenlendi.



20 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar, Kayapınar ve Çınar ilçelerinde ve köylerinde 20 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırma ve incelemelerde ikametler, müştemilatlar ve araziler mercek altına alındı. Bir arazide sığınak tespit edilince devreye iş makineleri girdi. Toprakla kapatılmış olan sığınak kazılarak içerisindeki silahlar çıkarıldı.



Toprağa gömülü halde 100 kilogram patlayıcı bulundu

Çeşitli noktalarda yapılan kazı ve aramalarda 100 kilogram plastik patlayıcının yanı sıra, 100 adet RPG7 mühimmatı,47 adet el yapımı roket mühimmatı, 92 adet sevk fişeği, 1 adet roketatar silahı, 6 adet M16 silah, 1 adet BİXİ marka uzun namlulu silah, 3 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet hafif otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet el bombası, 11 adet elektronik devre, 13 adet elektrikli kapsül, Alpha Fire marka alıcı ile verici devre, uzaktan kumanda, 4 adet infilaklı fitil, 5 adet dürbün, 40 adet uzun namlulu silah şarjörü, çok sayıda uzun ve kısa namlulu silah fişeği, üzerinde devre ve ampul bulunan kontrol kablosu, 77 bin 940 nakit para, 2 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 sim kart, 4 hafıza kartı, 2 flaş bellek, 2 CD, sırt çantaları, hücum yelekleri, battaniyeler, kitaplar, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



2 kişi aranıyor

Patlayıcı ve ağır silahlarla örgütün yurt içinde saldırı planladığı tespit edilirken, iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan 20 kişinin ise sorguları sürüyor. Patlayıcıların nereden getirildiği ve saldırı planları tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.



Sur’dan sonra en büyük mühimmat olarak kayıtlara geçti

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen cephaneliğin miktarı Sur ilçesinde yapılan operasyonlardan sonra bölgede ele geçirilen en büyük miktardaki mühimmat olarak kayıtlara geçti.



DİYARBAKIR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

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